Le PSG traumatisé, Benzema raconte

Le PSG pensait avoir fait un premier pas vers la qualification en 1/4 de finale de Ligue des champions grâce au but de Kylian Mbappé au 1/8ème de finale aller au Parc des princes face au Real Madrid en 2022. Et rebelote en première période lors de la seconde manche, mais c’était sans compter sur la révolte madrilène sonnée par Karim Benzema auteur d’un triplé. Le Ballon d’or 2022 s’est lâché pour L’Équipe.

Karim Benzema a remporté le Ballon d’or 2022 après avoir sorti prestation XXL sur prestation XXL en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Que ce soit en demi-finale face à Manchester City, en quart face à Chelsea et surtout au 1/8ème de finale retour lors de la réception du PSG au Santiago Bernabeu qui avait en plus une avance d’un but au score cumulé grâce à la victoire parisienne au Parc des princes à l’aller (1-0).

«Il ne faut pas s’inquiéter, je vais marquer»

Et alors que Karim Benzema a avoué par le biais d’un documentaire intitulé : Ballon d’or 2022 : la course vers l’éternité, que le PSG avait « écrasé » le Real Madrid lors de la première manche et que tout allait se jouer au retour, les plans de Benzema ont été altérés par un nouveau but de Kylian Mbappé comme au match aller. « Ils nous dominent, ils mènent au score. Ce que je dis aux coéquipiers : « Il ne faut pas s’inquiéter, je vais marquer ».

«On est rentrés en Ligue des champions, on est inarrêtables et on va aller au bout»