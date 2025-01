PSG - Kolo Muani : Annonce imminente pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ne faisant plus du tout partie des plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani devrait très prochainement quitter le PSG. Alors que tout était réglé pour son prêt vers la Juventus, Paris s’est rendu compte qu’aucun joueur supplémentaire pouvait être cédé en prêt. Néanmoins, une solution devrait être très vite trouvée, alors qu’en Italie, la date de son arrivée a été révélée.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique à Paris. Rapidement écarté par le coach espagnol sur cette première partie de saison, l’attaquant français a été invité à se trouver un nouveau point de chute en janvier, et n’a pas manqué de prétendants.

Le PSG piégé pour le prêt de Kolo Muani

Finalement, c’est la Juventus qui aura remporté le gros lot. Ancien du PSG, le coach des Bianconeri Thiago Motta a su convaincre le président Nasser Al-Khelaïfi que Randal Kolo Muani pourrait se relancer à Turin. Un prêt sec a alors été trouvé entre les deux parties, avec le salaire du numéro 23 étant intégralement pris en charge par le club italien. De son côté, Thiago Motta se réjouissait déjà de l’arrivée d’un renfort offensif de taille. « Kolo Muani va nous aider sur et en dehors du terrain. Je lui demanderai ce que je demande à tous mes joueurs. Les deux attaquants peuvent-ils coexister ? Tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble », confiait l’ancien milieu parisien.

La situation évolue, Kolo Muani officialisé ce lundi ?

Cependant, le départ de Kolo Muani vers la Juventus a été entravé par une mégarde du PSG. En effet, le club parisien ne peut plus prêter de joueurs à l’étranger. Ce samedi, plusieurs médias révèlent que le PSG s’active afin de libérer une place dans sa capacité de prêt de joueurs. L’affaire devrait donc être vite réglée, alors que DAZN Italia annonce que l’officialisation de l’arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus devrait avoir lieu ce lundi.