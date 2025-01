Mercato : A peine parti, l'OM prépare déjà son retour !

La rédaction

Enzo Sternal a rejoint le RSC Anderlecht, en Belgique, sous la forme d’un transfert sec. Cependant, l’OM a inclus une priorité de rachat ainsi qu’un pourcentage à la revente. Si le joueur a fait ses adieux et remercié l’OM sur ses réseaux sociaux, son aventure marseillaise n’est peut-être pas totalement terminée.

C’est désormais officiel : l’OM se sépare d’Enzo Sternal. Le jeune attaquant français rejoint la Belgique pour évoluer sous les couleurs du RSC Anderlecht. Toutefois, il devra faire preuve de patience, puisqu’il commencera par jouer avec la réserve du club. L’OM, de son côté, a anticipé l’avenir dans ce dossier.

De Zerbi séduit par le talent de Robinio Vaz, un futur crack marseillais qui fait déjà parler de lui ! ⚽

➡️ https://t.co/GF9o2ZIwz6 pic.twitter.com/ACAyOlYUGx — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Une clause intéressante

Si le transfert d’Enzo Sternal vers la Belgique s’est conclu sous la forme d’un transfert sec, l’OM a su négocier une priorité de rachat pour son ancien jeune talent, accompagnée d’un pourcentage sur une éventuelle revente. L’aventure olympienne de l’attaquant français pourrait donc ne pas être totalement terminée.

« Merci pour tout l’OM »

Après plusieurs saisons passées au club, Enzo Sternal a tenu à adresser un message de remerciement à tout le peuple marseillais via ses réseaux sociaux : « Merci pour tout l’OM. C’était un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant deux saisons et demie, et de partager tous ces moments avec mes coéquipiers et toutes les personnes qui ont contribué à ma formation. J’en garderai mes meilleurs souvenirs, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je tiens à remercier le club, les dirigeants, le staff, mes coéquipiers, et bien sûr les supporters, qui m’ont toujours soutenu. Vous avez tous été essentiels dans mon parcours. »