PSG : Incroyable, il tente de recruter Mbappé… dans un avion

Lorsqu'il s'agit d'évoquer le prochain club de Kylian Mbappé, il est essentiellement question du Real Madrid. Mais un autre club rêve de la star française, et ce depuis plusieurs années. Il s'agit de Liverpool. Son entraîneur Jürgen Klopp l'apprécie et avait même tenté de le recruter dans un avion lors de son passage à l'AS Monaco.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, c'est je t'aime moi non plus. Le joueur est depuis toujours un grand fan du club espagnol et la réciproque est vraie. Pourtant, à bientôt 25 ans, l'international français n'a toujours pas rejoindre l'Espagne. Certains imagineraient un départ de Mbappé au Real Madrid durant l'été 2022, mais contre toute attente, il a fini par prolonger son contrat avec le PSG. Alors que le contrat du champion du monde 2018 arrive à son terme en juin prochain, de nouvelles rumeurs apparaissent sur ce transfert. Mais le Real Madrid n'est pas le seul cador à faire les yeux doux à Mbappé.



Klopp a tenté le coup lors d'un vol

Comme annoncé par le 10Sport.com dès le 25 avril 2020, Liverpool apprécie le profil de Kylian Mbappé. Surtout son entraîneur Jürgen Klopp, qui a discuté, à de nombreuses reprises, avec l'entourage du joueur. Selon les informations de Loïc Tanzi, le technicien allemand est un fan de la première heure puisqu'il avait tenté de le recruter lors de son passage à l'AS Monaco. « Liverpool le voulait quand il jouait pour Monaco. Klopp est allé le voir et ils négociaient pendant qu'ils étaient dans l'avion » a confié le journaliste de L'Equipe dans un entretien à TALKSPORT.

Liverpool aurait ses chances dans ce dossier