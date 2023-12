Transferts : Le clan Haaland lâche sa réponse au Real Madrid

Pierrick Levallet

Karim Benzema étant parti, le Real Madrid aimerait recruter un nouveau grand numéro 9. Dans cette optique, le nom de Kylian Mbappé est régulièrement annoncé du côté des Merengue. Mais la Casa Blanca penserait également à Erling Haaland. Toutefois, l'entourage du buteur norvégien ne privilégierait pas vraiment un transfert dans la capitale espagnole en 2024.

Après avoir perdu Karim Benzema cet été, le Real Madrid aimerait recruter une nouvelle pointure pour le poste de numéro 9. Dans cette optique, le nom de Kylian Mbappé revient souvent. La star de 24 ans est en fin de contrat avec le PSG et pourrait donc signer gratuitement. Mais la Casa Blanca penserait également à Erling Haaland, dont le contrat avec Manchester City expire en juin 2027. D’ailleurs, le Real Madrid serait passé à l’action pour tenter d’attirer le deuxième du Ballon d’Or dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid est passé à l'action pour Haaland

Comme le rapporte AS , le Real Madrid aurait commencé à tâter le terrain pour le transfert d’Erling Haaland. Le club madrilène aurait sondé Rafaela Pimenta, sans entamer de négociation pour autant puisque cela serait illégal. Mais les Merengue se seraient malgré tout renseignés auprès de l’agente du Norvégien concernant un potentiel transfert. Le buteur de Manchester City dispose d’une clause libératoire de 250M€, qui devrait être réduite en 2025 et encore plus en 2026.

Un transfert en 2025 plutôt qu'en 2024 pour Haaland ?

Toutefois, l’entourage d’Erling Haaland ne voudrait pas qu’il se précipite dans son choix pour sa carrière. Les proches de l’attaquant de 23 ans estimeraient qu’un transfert en 2024 serait trop tôt et que la situation serait très certainement plus viable en 2025. Le Real Madrid devra donc sans doute patienter encore un peu avant de voir Erling Haaland débarquer. Cela pourrait peut-être jouer en faveur de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas tranché pour son avenir. À suivre...