PSG : Il vend la mèche pour Mbappé en direct !

Au cœur de l'actualité mercato tout au long de l'été, Kylian Mbappé n'a pas encore livré sa version devant les journalistes. Partira, ne partira pas à la fin de l'année ? Pour l'heure, le joueur demeure silencieux. Mais pour Jean-Michel Larqué, son départ en fin de saison ne fait plus le moindre doute. Il en veut pour preuve un courrier envoyé au PSG il y a plusieurs semaines.

Ces derniers jours, les journalistes n'ont pas entendu la voix de Kylian Mbappé, pourtant capitaine de l'équipe de France. Il faut dire que sa prise de parole est très attendue, surtout après avoir refusé de prolonger son contrat d'une saison avec le PSG. Mbappé était espéré en conférence de presse avant le match face à l'Irlande, mais Didier Deschamps a pris la décision de ne pas l'exposer. Pour Jérôme Rothen, le joueur du PSG n'est pas dans l'obligation de prendre la parole, surtout si sa décision n'est pas arrêtée.

Mbappé se fait remarquer par son silence

« S'il ne prend pas la parole et n'explique pas sa situation personnelle, c'est qu'elle n'est pas claire, tout simplement. Il ne va pas te dire qu'il ne va pas prolonger au PSG alors qu'il va peut-être en avoir envie. C’est toujours pareil. Après peut être ça la gaver que les journalistes posent toujours les mêmes questions sur son avenir » a confié l'ancien joueur du PSG. Présent sur le plateau de Rothen S'enflamme , Jean-Michel Larqué n'est pas du même avis. Selon lui, Mbappé a déjà tranché.

« La situation de Mbappé est claire »