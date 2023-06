PSG : Il révèle une discussion avec Messi avant son transfert

Alexis Brunet

Cela ne fait plus aucun doute, Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison. Il ne prolongera pas l'aventure en France et il pourrait probablement revenir au FC Barcelone. Le club espagnol fait en tout cas tout pour. Xavi a même déjà discuté de cela avec l'Argentin.

Ce samedi soir il y aura près de 48 000 chanceux au Parc des Princes. Les milliers de supporters parisiens pourront assister à la remise du trophée de champion de France, mais aussi voir pour la dernière fois Lionel Messi évoluer en Ligue 1. Car Christophe Galtier a vendu la mèche en conférence de presse, Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison. L'aventure en France n'aura donc duré que deux ans pour l'Argentin.

Al-Hilal pousse pour Messi

Après son dernier match, Lionel Messi aura un peu de temps pour savoir quelle tournure il veut donner à la suite de sa carrière. Rester en Europe et jouer la Ligue des Champions, ou bien aller dans un championnat plus exotique. Pour la deuxième option, l'Inter Miami de David Beckham est sur les rangs, mais c'est surtout Al-Hilal en Arabie saoudite qui fait figure de choix numéro 1 pour un dernier gros contrat.

Messi va retrouver Ronaldo, la grande date est annoncée https://t.co/SFvoxKt9wr pic.twitter.com/1IcNog6nax — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Xavi parle à Messi