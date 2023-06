PSG : Il réclame le départ immédiat de Mbappé

Thibault Morlain

En ce mercato estival, le feuilleton de l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les rumeurs. Tandis que le joueur du PSG a affirmé son envie de continuer à Paris la saison prochaine, le club de la capitale souhaite lui se séparer de son joueur. D’ailleurs, aux yeux de Lionel Messi, Mbappé devrait finalement se résoudre à quitter le PSG.

Restera ? Ne restera pas ? Telle est donc la question actuellement pour l’avenir de Kylian Mbappé. Si le Français ne souhaite pas prolonger jusqu’en 2025, il veut tout de même rester jusqu’en 2024. A cette date, Mbappé partirait alors librement, mais le PSG ne l’entend pas de cette oreille. Ainsi, le natif de Bondy serait aujourd’hui sur le marché des transferts et la porte serait ouverte pour son départ.

« C’est en train de prendre des proportions »

Au micro de RMC , Lionel Charbonnier a donné son avis sur ce feuilleton Kylian Mbappé. Et pour le champion du monde 98, l’attaquant du PSG devrait s’en aller : « On l’adulait pour sa simplicité et sa franchise et là, c’est en train de prendre des proportions. Je pense que le fait qu’il re-signe a joué en sa faveur ».

« Autant qu'il parte tout de suite »