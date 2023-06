PSG : «Qu’il parte tout de suite», il charge Mbappé en direct

Arnaud De Kanel

Dans une lettre rendue publique par sa volonté, Kylian Mbappé a indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas lever la clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025 mais il assure pourtant continuer avec le PSG pour la saison à venir. Lionel Charbonnier en a assez et il veut que l'attaquant tricolore quitte Paris le plus vite possible.

Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Son avenir au PSG est de plus en plus incertain et les dirigeants lui auraient-même fixé un ultimatum : soit il accepte de prolonger, soit il sera vendu cet été. De son côté, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale reste inflexible et assure vouloir aller à l'échéance de son contrat et donc de disputer la prochaine saison. Pour son image, Lionel Charbonnier lui conseille de quitter le PSG cet été.

«C’est en train de prendre des proportions…»

« On l’adulait pour sa simplicité et sa franchise et là, c’est en train de prendre des proportions… Je pense que le fait qu’il re-signe a joué en sa faveur », a déclaré le champion du monde 98 dans l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.

«Autant qu’il parte tout de suite»