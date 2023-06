Mbappé - PSG : Coup de théâtre, le Real Madrid prend une décision radicale

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG interroge ces derniers jours, le Real Madrid est forcément annoncé sur la piste de l’international français. Mais la Casa Blanca n’aurait pas l’intention de se lancer dans un long feuilleton et souhaiterait boucler ce dossier rapidement. Dans le cas contraire, les Merengue auraient l'intention de recruter un autre attaquant.

En décidant de ne pas activer l’option qui prolongerait son contrat d’une année supplémentaire avec le PSG, Kylian Mbappé a relancé le feuilleton sur son avenir. Dans ces conditions, le Real Madrid est forcément sur les rangs afin de s’attacher ses services. Mais après le départ inattendu de Karim Benzema, les Merengue ont besoin d’un nouvel attaquant, et rapidement.

Coup de théâtre pour Mbappé, le PSG a dégainé https://t.co/an2xZZhAtI pic.twitter.com/RfjtYCN88n — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

« Au club on veut être fixé assez rapidement »

D’après Romain Molina, le Real Madrid n’attendra pas Kylian Mbappé indéfiniment cet été : « Si Kylian Mbappé ne vient pas, qu’est-ce que va faire le Real Madrid cette saison ? Joselu titulaire ? Rodrygo recentré ? Aujourd’hui on a beaucoup de doute. Il y a cette envie de Florentino Pérez, mais au club on veut être fixé assez rapidement pour pour une fois potentiellement faire un plan B. Le Real scrute le marché parce que le Real ne s’attendait pas à ce que Benzema parte, et donc tout a changé. Parce que normalement dans ce club, tout est millimétré », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur YouTube .

« Si Mbappé ne vient pas, il y aura un autre attaquant »