Mbappé : Coup de tonnerre au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé devrait être vendu cet été s'il ne se décide pas à activer l'option pour prolonger d'une saison. Toutefois, si le numéro 7 parisien accepte de rempiler avec le PSG, il pourrait tout de même être sacrifié lors de ce mercato estival, et ce, à cause du fair-play financier.

A la fin de l'exercice 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Toutefois, dans une lettre envoyée à sa direction dernièrement, le numéro 7 du PSG a fait savoir qu'il n'allait pas lever la clause pour étendre son contrat d'une année.

Les règles du fair-play financier ont changé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG lui aurait lancé un ultimatum. En effet, si la superstar de 24 ans ne change pas d'avis concernant sa prolongation, elle sera vendu dès cet été.

Mbappé vendu cet été à cause du FPF ?