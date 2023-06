PSG : Il annonce un incroyable projet pour Mbappé et Haaland

Benjamin Labrousse

Cet été, la carrière de Kylian Mbappé pourrait bel et bien prendre un nouveau tournant. Désireux de poursuivre au PSG la saison prochaine, le capitaine des Bleus pourrait bénéficier d’une énorme offre du Real Madrid et ainsi quitter le club parisien, qui cherche à le vendre. Mais selon Marc Libbra, Mbappé prendrait plus de risques en allant défier Erling Haaland (Manchester City) du côté de Manchester United.

Pendant plus de 15 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont volé la vedette. Ces deux immenses joueurs se sont partagé les éloges, les trophées, ainsi que le Ballon d’Or. L’affrontement titanesque entre les deux joueurs lorsque le Portugais évoluait au Real Madrid et l’Argentin au FC Barcelone aura marqué les mémoires de nombreux spectateurs. À la recherche d’une nouvelle rivalité de taille, le public pourrait jeter son dévolu sur Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Manchester City) dans les prochaines années.

« Il faut les mettre comme dans la grande époque de Messi et Ronaldo »

Et alors que l’attaquant français du PSG n’a jamais semblé aussi proche de rejoindre le Real Madrid, Marc Libbra rêve de voir Kylian Mbappé signer à Manchester United, afin de concurrencer Erling Haaland du côté de Manchester City. « Il faut les mettre comme dans la grande époque de Messi et Ronaldo. Pour moi ça serait logique qu’il aille à (Manchester) United. Et là on se fait un championnat de malade et on les oppose. L’un a mis 56 buts sur la saison, l’autre en a mis 54. Le seul problème c’est qu’aujourd’hui ce n’est plus trop (un club) à la mode. Mais si tu arrives à récupérer Mbappé dans ce championnat de Premier League, tu exploses » , affirme ce dernier au micro d’ Europe 1 .

« Pendant 10 ans ce sont les deux qui vont nous faire rêver »