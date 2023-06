Mbappé au Real Madrid, il annonce une énorme catastrophe

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG cet été. La star de 24 ans pourrait notamment rejoindre le Real Madrid, qui continue de rêver d'elle. Toutefois, le capitaine des Bleus pourrait tomber de haut s'il venait à quitter le club de la capitale puisqu'il ne devrait pas avoir le même statut chez les Merengue.

En prolongeant au PSG en mai 2022, Kylian Mbappé a bénéficié d’un tout nouveau rôle. D’après certaines rumeurs, la star de 24 ans aurait désormais une grande influence au sein du club de la capitale, notamment concernant le recrutement. Mais alors que son contrat expire en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait bien claquer la porte du PSG cet été. Naturellement, l’international français est envoyé au Real Madrid depuis plusieurs jours maintenant. Mais une catastrophe pourrait bien attendre le capitaine de l’équipe de France chez les Merengue .

Florentino Pérez privilégie le Real Madrid aux joueurs

« Est-ce que Mbappé peut avoir de l’influence au Real Madrid ? Je pense que les joueurs ont leur rôle, tout comme les directeurs, le directeur sportif... Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Et Madrid a montré que c'était dans cet ordre. Le président est un "crack", il gère les choses comme elles doivent être gérées, et lorsque des situations se sont présentées en dehors de cet ordre, il a pris des décisions en faveur du projet » a d’abord expliqué Alejandro Camano dans un entretien accordé à AS .

