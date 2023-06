PSG : Le Real Madrid fonce sur Mbappé, une date est annoncée

Jean de Teyssière

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé au PSG, par le biais d'une lettre, qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025, le feuilleton l'amenant au Real Madrid a tout de suite pris de l'ampleur. Devant ce jeu de dupes, le PSG le vendant s'il ne prolonge pas, le club madrilène attend patiemment et pourrait être tenté de passer à l'action en juin 2024, lorsque Mbappé sera libre. C'est en tout cas de cette façon que travaille Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène.

A quoi ressemblera l'équipe du Real Madrid la saison prochaine ? Avec les arrivées de Fran Garcia, Joselu et surtout Jude Bellingham, la stratégie madrilène est claire : préparer l'avenir. Seule ombre au tableau pour les Merengue : l'absence de recrue pour succéder à Karim Benzema. Joselu est arrivé, certes, mais le Real Madrid voulait un attaquant de classe mondiale. Cela ne se fera pas à cause de Mbappé...

Ancelotti voulait Kane mais...

Le média espagnol AS fait le point sur la tactique à venir du Real Madrid après la « fin » du mercato, dixit son président, Florentino Pérez. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de numéro 9 dans l'effectif aligné par le média espagnol. On trouve Jude Bellingham en numéro 10, et une paire Vinicius-Rodrygo devant. Carlo Ancelotti voulait que le Real Madrid recrute un attaquant pour pallier le départ de Karim Benzema, comme Harry Kane ou Kai Havertz. Seul souci, c'est qu'après avoir fait venir Bellingham pour 103M€, le club madrilène ne souhaiterait plus faire de dépenses aussi élevées, surtout avec la probable arrivée de Mbappé...

Le PSG fixe sa condition pour le transfert de Mbappé https://t.co/TW6bAb7bfI pic.twitter.com/9OxE5H9p9E — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

Mbappé, une arrivée prévue en 2024 ?