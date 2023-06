Mercato : Une star débarque au PSG, la guerre va éclater

Jean de Teyssière

Parti à la toute fin du mercato hivernal à Nottingham Forest, Keylor Navas va déjà faire son retour au PSG cet été. Son prêt prend fin à la fin du mois et la cohabitation entre le Costaricain et Gianluigi Donnarumma va reprendre. La présence du triple vainqueur de la Ligue des Champions empêchait l'Italien d'aligner les bonnes performances et son prêt avait été vécu comme une bouffée d'oxygène pour lui. Son retour pose donc de nombreuses questions...

Le PSG, en plus des innombrables feuilletons à gérer va devoir s'occuper du retour de Keylor Navas dans l'effectif parisien. De retour de prêt de Nottingham Forest, qu'il a réussi à maintenir en Premier League, le Costaricain va faire son grand retour et retrouver Gianluigi Donnarumma. Les deux gardiens n'ont pas réussi à cohabiter et ce sera un problème de plus à gérer pour le futur coach, qui sera probablement Luis Enrique.

Navas n'appréciait pas d'être numéro 2

Pourquoi Keylor Navas, gardien reconnu de tous, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en 2016,2017 et 2018 a quitté le PSG cet hiver pour rejoindre Nottingham Forest, qui luttait pour le maintien en Premier League ? Tout simplement pour jouer. A 36 ans, Navas vivait mal le fait d'être relégué au rang de deuxième gardien. Cette hiérarchie, effectuée par Christophe Galtier empêchait également Donnarumma d'être plus serein dans sa tête...

L'alternance ne marchait pas

Tout avait pourtant été essayé pour que les deux hommes parviennent à cohabiter. Si la rivalité semble saine et uniquement sportive, le choix de l'ancien entraîneur, Mauricio Pochettino d'alterner les deux gardiens pour qu'ils aient du temps de jeu n'avait également guère convaincu les deux portiers. Rien ne fonctionnait, Navas est donc parti en Premier League durant quatre mois. Avec le retour de Keylor Navas dans l'effectif, le mercato du PSG côté gardien pourrait également être agité.