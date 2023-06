Mercato : Le PSG se fait snober par ce pote de Mbappé, la raison dévoilée

Jean de Teyssière

Longtemps, le projet « Île de France » semblait prendre forme au PSG, avec des pistes menant à Randal Kolo Muani ou encore Khéphren et Marcus Thuram. Concernant ce dernier, le club parisien ne parviendra pas à faire signer le futur ex-joueur du Borussia Mönchengladbach puisqu'il va rejoindre l'Inter Milan. Comment expliquer cet échec pour le PSG ? En un mot : pugnacité.

Le mercato est fait de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Les clubs prennent en revanche en moyenne plus de refus de la part des joueurs et même le PSG peut en essuyer. Le potentiel départ de Kylian Mbappé n'aide pas surtout que concernant Marcus Thuram, les deux hommes sont proches et ce lobbying « mbappesque » pouvait aider le club parisien à faire venir l'aîné de la fratrie Thuram.

Thuram file à l'Inter Milan

Le choix final pour Marcus Thuram se jouait entre 4 clubs : Leipzig, le PSG, l'Inter Milan et l'AC Milan. Les deux premiers cités ont été assez vite écartés, et le numéro 26 de l'équipe de France a prévenu le PSG de son choix de ne pas signer dans leur club. Il ne restait donc qu'un duel milanais et comme en demi-finale de la Ligue des Champions (2-0, 1-0) c'est l'Inter Milan qui a pris l'avantage sur son ennemi milanais.

Nouvelle folie de l'Arabie Saoudite, ça ne va pas plaire au PSG https://t.co/grITXjs14b pic.twitter.com/YxVKe3XGXG — le10sport (@le10sport) June 24, 2023

L'Inter Milan avait tout bon dès le début