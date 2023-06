Mercato : Il recale le PSG, c'est un «camouflet»

Thibault Morlain

Ces dernières semaines, il a pu être expliqué que le PSG souhaitait prendre un nouveau virage dans son recrutement, ayant pour cela la volonté de faire venir notamment des joueurs français. En ce sens, il était annoncé que Marcus Thuram était l'un des dossiers étudiés par le PSG, lui qui est d'ailleurs libre cet été. Oui mais voilà, le joueur de Didier Deschamps aurait recalé les Parisiens et ça n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo.

Cet été, le PSG va considérablement se renforcer et certaines fois, cela sera à moindre coût. Milan Skriniar et Marco Asensio sont ainsi attendus à Paris alors qu'ils sont libres de tout contrat. Un marché des agents libres que Luis Campos pourrait encore exploiter tout au long de l'été. L'un des récents objectifs se nommait d'ailleurs Marcus Thuram. L'international français est arrivé au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach et le voilà désormais à la recherche d'un nouveau club. Forcément, il y a du monde à l'affût. Alors que le Milan AC serait très intéressé, il était expliqué que le PSG faisait également les yeux doux à Marcus Thuram, très apprécié par Luis Campos. Un moyen également pour le club de la capitale de se franciser un peu plus avec le joueur de Didier Deschamps ?

Thuram dit non au PSG

Marcus Thuram a tout de la bonne affaire à réaliser sur le mercato. Mais voilà que ce joli coup ne sera pas pour le PSG. En effet, L'Equipe a fait savoir que le Français, pourtant initialement intéressé par le projet, avait fait savoir aux dirigeants parisiens qu'il ne viendrait finalement pas.

« Pouvoir d'attractivité en forte baisse au PSG »