Mbappé - PSG : Il annonce son départ en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a répété à qui veut l'entendre qu'il resterait au PSG la saison prochaine. Mais en Espagne, on décrit une autre vérité. A en croire les informations de la presse espagnole, le joueur de 24 ans voudrait quitter la capitale française dès cet été pour rejoindre le Real Madrid, où Florentino Perez l'attendrait les bras ouverts.

La saga Kylian Mbappé connaît une nouvelle saison en ce début d'année 2023. Un peu plus d'un an après sa prolongation au PSG, le joueur de 24 ans a pris une décision, qui a mis le feu aux poudres. Il aurait refusé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Une décision, qui pousse le PSG à envisager un départ cet été afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine. Problème, Mbappé n'aurait pas l'intention de quitter la capitale lors de ce mercato. « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG » a lâché la star tricolore il y a quelques jours.

PSG : Transfert à 250M€ pour Mbappé, le verdict est tombé https://t.co/8aAkKOEDBu pic.twitter.com/VbLuN7UFgs — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

« Mbappé veut partir maintenant »

Un épisode, qui a éveillé l'intérêt de la presse espagnole pour ce feuilleton. Et le constat est le même depuis plusieurs mois : Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, présenté comme le club de ses rêves. « Vous n'avez pas à attendre que Mbappé soit libéré. ​​Le PSG est ouvert aux négociations, le footballeur veut partir maintenant et Madrid sait que c'est le moment. Tout le monde est d'accord : le '9' est pour Mbappé » a lâché Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito.

Florentino Perez est fan de lui