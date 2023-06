Mercato : C’est officiel, il s’annonce au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prêté ces derniers mois du côté de la Juventus Turin où il a alterné le bon et le moins bon, Leandro Paredes retourne finalement au PSG étant donné que le club italien a décidé de ne pas lever son option d’achat. Et le milieu de terrain argentin, qui a encore un an de contrat au Parc des Princes, fait le point sur sa situation.

Dès sa nomination en tant que conseiller sportif du PSG à l’été 2022, Luis Campos n’avait pas hésité à créer un loft destiné à pousser les nombreux indésirables vers la sortie. C’est ainsi que certains éléments comme Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Colin Dagba ou encore Leandro Paredes ont été prêtés par le PSG, et le dernier faisait même l’objet d’une option d’achat. Mais la Juventus Turin a finalement décidé de ne pas conserver Paredes…

« Je dois retourner au PSG »

Dans un entretien accordé à TyC Sports vendredi, le milieu de terrain argentin de 28 ans a confirmé son départ de la Juve pour retourner au PSG : « Mon avenir n'est pas encore défini. Je dois retourner au PSG. Maintenant, je vais profiter de mes vacances et après nous verrons », confie Leandro Paredes, qui semble donc dans le flou le plus total, lui qui a encore une année de contrat avec le PSG.

Pas de retour en Argentine