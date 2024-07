PSG : Il dévoile les deux raisons à l’origine de son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Alexandre Letellier n’a pas été conservé par le club de la capitale. Une aventure de 4 ans qui avait commencé en 2020. Egalement libre suite à son départ d’Orléans, Letellier avait alors posé ses valises au PSG, club qu’il avait connu durant sa jeunesse. Revenant sur sa signature à Paris, il a dévoilé les deux critères qui lui ont permis d’être recruté.

Alexandre Letellier a le PSG dans la peau. Et s’il avait dû quitter le club de la capitale en 2010 en pleine formation, il a eu l’occasion de revenir 10 années plus tard à Paris. En effet, en 2020, le PSG a décidé de recruter Letellier. Un choix qui était d’ailleurs dicté par un besoin très précis. Pour leur liste de Ligue des Champions, les Parisiens manquaient de joueurs français et formés au club. Deux critères que remplissaient Letellier.

« Ça a validé mon dossier »

« Je faisais partie d’une liste de gardiens, des gardiens étrangers, des gardiens français. Et en fait, le fait que je sois Français et en plus formé au club, ça a validé mon dossier. Après, tout s’est fait très vite », a expliqué Alexandre Letellier pour Free Ligue 1.

« Je m’en rappelle dire que j’aimerais revenir sur Paris »

A propos de son arrivée au PSG, Alexandre Letellier a raconté une énorme anecdote. « La Covid arrête le championnat, Orléans descend en National et moi je me retrouve en fin de contrat. Donc je rentrais dans cette phase là de préparation, jusqu’à ce coup de fil du Paris Saint-Germain. Pour la petite anecdote, ce qui est fou, la veille du coup de fil de mon agent, j’étais sur Paris, avec un ami et je me faisais tatouer. On sortait un peu de cette période Covid où les gens pouvaient ressortir et les gens, on le voyait, étaient heureux d’être en terrasse. Il y avait une atmosphère que je n’avais pas retrouvé sur Paris depuis un moment. Je m’en rappelle dire que j’aimerais revenir sur Paris. Je me rappelle rentrer très tard, je me couche sur le canapé avec le survet du PSG. Véridique. Et le lendemain, à 11 heures, mon agent m’appelle et me dit que le PSG est intéressé », a-t-il révélé.