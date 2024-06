PSG : Du déjà-vu pour le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s'active plus que jamais pour recruter Rayan Cherki, d'autant que le jeune attaquant de 20 ans n'a plus qu'une seule année de contrat avec l'OL. Un dossier qui présente un air de déjà-vu pour le PSG, habitué depuis de très nombreuses années à faire régulièrement son recrutement dans l'effectif lyonnais. Explications.

Après avoir récemment officialisé le recrutement du gardien russe Matvey Safonov (25 ans) en provenance de Krasnodar pour 20M€, le PSG pourrait bien aller chercher sa deuxième recrue du mercato estival en Ligue 1. Comme le10sport.com vous l'avait révélé dès le mois d'avril, Rayan Cherki (20 ans) est sur le départ étant donné que son contrat court jusqu'en 2025 à l'OL, et L'EQUIPE fait état d'une offre du PSG pour le jeune attaquant rhodanien. Si ce dossier venait à se concrétiser, Cherki ne serait pas le premier joueur de l'OL à prendre la direction du Parc des Princes, loin de là, puisque le PSG a toujours eu pour habitude d'aller piocher chez les Gones .

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce une mauvaise nouvelle ! https://t.co/UZ230worZm pic.twitter.com/3n6sWSM8Dw — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Maurice, Frau, Bodmer... Le PSG a souvent recruté à l'OL

Dès 1995, le PSG était allé chercher Bruno N’Gotty à l'OL. Une expérience que les dirigeants ont réitéré deux ans plus tard, en recrutant cette fois-ci une doublette : Franck Gava au milieu de terrain, et Florian Maurice en attaque. Il faudra ensuite patienter jusqu'en 2006 avant de voir un joueur de l'OL prendre la direction du PSG, en la personne de Pierre-Alain Frau. Et à l'été 2010 pendant de temps avant le rachat du club de la capitale par le Qatar, Mathieu Bodmer avait également opté pour cette trajectoire.

Barcola, dernier exemple marquant

Si le PSG venait effectivement à foncer sur le recrutement de Rayan Cherki, ce dossier ne serait pas sans rappeler le cas Bradley Barcola, lui aussi pur produit issu du centre de formation de l'OL et qui avait été recruté pour 50M€ l'été dernier. Un choix de carrière qui a été payant, puisque Barcola a connu une ascension fulgurante ces derniers mois et a même été l'invité surprise de dernière minute avec l'équipe de France pour l'Euro 2024. Reste à savoir si Cherki connaitra la même trajectoire en signant au PSG...