PSG : Décision fracassante pour Mbappé, il va s’en mordre les doigts

Thomas Bourseau

Vinicius Jr semble être bien parti pour rester un moment au Real Madrid selon les propres dires de son agent. De quoi contrecarrer les plans de Kylian Mbappé puisque selon la presse espagnole, les Merengue compteraient sur le Brésilien pour combler le vide laissé par le transfert avorté de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé avait la possibilité de déposer ses valises à la Casa Blanca l’été dernier, moment où il aurait pu quitter le PSG pour le Real Madrid en tant qu’agent libre. Néanmoins, le champion du monde en décidait autrement au printemps 2022 en s’avançant sur la pelouse du Parc des princes le 21 mai 2022 pour annoncer sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en 2025. Néanmoins, il semblerait que Mbappé regretterait et se sentirait trahi par le comité de direction du Paris Saint-Germain qui n’aurait pas respecté les promesses effectuées lors des discussions selon Mario Cortegana, journaliste de The Athletic.

Mbappé, plus désiré au Real Madrid à cause de Vinicius Jr ?

Retour de flamme dans le feuilleton Kylian Mbappé avec le Real Madrid ? SPORT dévoilait dernièrement que le Real Madrid estimerait avoir en Vinicius Jr le remplaçant de Mbappé. De quoi jeter un froid sur les chances de voir l’attaquant du PSG rejoindre la Casa Blanca . D’autant plus que selon The Daily Telegraph , Vinicius Jr et son entourage se seraient déjà mis d’accord avec le Real Madrid l’été dernier pour que son contrat soit prolongé jusqu’en juin 2027.

«De grandes chances qu'il soit le genre de joueur qui reste dans un club»