PSG : Réunion au sommet pour un transfert surprise ?

La Serie A ne réussit pas vraiment à Georginio Wijnaldum, prêté par le Paris Saint-Germain l’été dernier, mais rapidement blessé avec l’AS Roma. Mais tout n’est pas perdu, puisque le Néerlandais a repris du temps de jeu depuis son retour en février et finalement, il pourrait bien quitter définitivement le PSG.

Considéré comme un très bon coup lors de son arrivée de Liverpool en fin de contrat, Georginio Wijnaldum n’a finalement jamais convaincu au PSG. Il a ainsi été prêté à l’AS Roma un an après, mais cela ne lui a pas permis de se relancer puisqu’il a raté une bonne partie de la saison à cause d’une fracture du tibia.

Wijnaldum, un avenir en suspens

Cela a forcément impacté sa situation, puisque du côté de l’AS Roma on n’aurait pas encore pris une décision ferme sur son option d’achat, qui s’élève à 8M€. Il faut dire que lors des négociations avec le PSG, une clause avait été insérée dans le prêt de Georginio Wijnaldum pour rendre cette option automatique s’il disputait la moitié des matchs cette saison avec les Giallorossi … ce qui n’a pas été le cas.

La Roma aimerait rencontrer le PSG