PSG : C’est officiel pour Mbappé

Hugo Chirossel

En conflit avec le PSG depuis de longues semaines et écarté du groupe principal, Kylian Mbappé a été réintégré ce dimanche, au lendemain du match nul face à Lorient. L’international français pourrait même être du voyage samedi prochain, pour le déplacement sur la pelouse de Toulouse. Le club de la capitale a officiellement communiqué au sujet de son attaquant.

Refusant de prolonger son contrat, qui arrivera à son terme en juin 2024, Kylian Mbappé a été écarté du groupe principal et s’entraîne depuis plusieurs semaines avec les autres joueurs placés dans le loft. L’international français était malgré tout présent samedi soir dans les tribunes du Parc des Princes, afin d’assister au premier match en championnat du PSG cette saison, qui s’est soldé par un match nul contre Lorient (0-0).

Le PSG communique officiellement pour Mbappé

Kylian Mbappé était d’ailleurs en compagnie de la dernière recrue en date du PSG, son ami Ousmane Dembélé. Au lendemain de cette rencontre, le feuilleton concernant le capitaine de l’équipe de France a donc pris une nouvelle tournure, lui qui serait désormais ouvert à une prolongation de son contrat. Nasser Al-Khelaïfi a pris la parole devant le groupe parisien ce dimanche, annonçant que « Kylian est investi pour le club », expliquant ainsi son retour dans le groupe.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. pic.twitter.com/Dl1KuiwW7k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

