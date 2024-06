PSG : Ce transfert qui va financer «l’armée de Poutine»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour son premier transfert du mercato estival, le PSG a lâché 20M€ pour s’offrir les services de Matvey Safonov. Le Russe débarque ainsi en provenance de Krasnodar. Un transfert qui fait énormément réagir quand on connaît le contexte actuel avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Et si le PSG avait contribué à ce conflit avec ce transfert de Safonov ? Certains le pensent.

Malgré Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le PSG a décidé de recruter un nouveau gardien à l’occasion de ce mercato estival. Et c’est d’ores et déjà chose faite. Le club de la capitale en a surpris plus d’un en s’offrant les services de Matvey Safonov. Formé à Krasnodar, le gardien russe quitte donc son cocon pour débuter un nouveau chapitre du côté du PSG. Un transfert à 20M€ qui s’accompagne toutefois d’une polémique…



« Le PSG va participer à l’effort de guerre russe ! »

Le PSG a donc lâché 20M€ pour s’offrir les services de Matvey Safonov. Mais tout cet argent va-t-il dans poches de Krasnodar ? André Klarsfeld ne le pense pas. Secrétaire général de l’association Pour l’Ukraine, il estime pour L’Opinion que l’argent du PSG va contribuer à l’armée russe, en guerre contre l’Ukraine : « Une partie de cet argent atterrira mécaniquement dans les caisses de l’Etat russe et contribuera donc à la destruction de l’Ukraine par l’armée de Poutine. Le PSG va participer à l’effort de guerre russe ! Dans l’esprit sinon dans la lettre, ce commerce de joueurs contredit les sanctions économiques qui visent la Fédération de Russie, pour l’obliger à mettre un terme à sa guerre d’agression criminelle. Safonov a toutes les chances de servir la propagande de Poutine. C’est un très mauvais signal au monde du sport, et au-delà à tous les soutiens de la Russie : leurs pires fautes ne seront pas sanctionnées ».

« Pas d'interdiction en soi de faire signer un athlète russe »