PSG : Après son transfert, le clan Mbappé se lâche

La saison est enfin terminée pour Kylian Mbappé. Battu par l'Espagne en demi-finale de l'Euro mardi dernier (2-1), l'international français va profiter de quelques jours de repos avant de filer au Santiago Bernabeu pour débuter son parcours au Real Madrid. Mais selon son entourage, Mbappé a mal vécu cette dernière compétition de la saison.

Kylian Mbappé n’a été que l’ombre de lui-même durant cet Euro. Maladroit devant les buts adverses, loin de son meilleur niveau physique, l’international français a fini le tournoi sur les rotules. Fait rarissime, il avait réclamé le changement avant la fin des prolongations face au Portugal en quart de finale. Interrogé sur ce bilan, Mbappé n’avait pas fui ses responsabilités.

« Je n’ai pas été bon »

Après la défaite face à l’Espagne, Mbappé avait fait son autocritique. « Un problème physique ou psychologique? Non, c'était tout. Il ne faut pas trop compliquer le foot. T'es bon ou tu n'es pas bon. Je n’ai pas été bon et on rentre à la maison, c’est simple. Il faut bien que je me repose. Après, je pars pour une nouvelle vie » a confié le nouveau joueur du Real Madrid, dont la présentation aura lieu au Stade Santiago Bernabeu mardi à midi.

« Il a été très affecté »

Mais selon des proches du joueur, la compétition de Mbappé a basculé le 17 juin dernier, lors de la rencontre face à l’Autriche. La star des Bleus était sortie du terrain le visage en sang à la suite d’un choc avec Kévin Danso, le défenseur du RC Lens. Cet événement l’aurait profondément affecté selon un membre de son entourage. « C’est un surhomme pas un robot, il a été très affecté » a-t-il confié dans les colonnes du Journal Du Dimanche. Le choc de trop après sa séparation difficile avec le PSG, et notamment Nasser Al-Khelaïfi.