Proche de claquer la porte, Messi embarque une star du PSG

Bien que son contrat le lie au PSG jusqu’en 2026, Marco Verratti traînerait son spleen à Paris et serait prêt à quitter le club de la capitale… avec Lionel Messi. RMC Sport annonce que l’Italien aurait à coeur de suivre le champion du monde argentin la saison prochaine.

Cela ne fait quasiment plus aucun doute. La destination de Lionel Messi demeure certes floue à l’instant T, mais son départ du PSG serait à présent une évidence. Selon le journaliste Guillem Balague, qui est accessoirement son biographe au passage, l’Argentin aurait fait savoir aux dirigeants du PSG il y a plus d’un mois à présent qu’il ne prolongerait pas son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain et ce, bien qu’une clause soit présente pour le rallonger d’une année.

Comme Messi, Verratti pense à quitter le PSG…

Et maintenant ? L ’AFP déclarait la semaine dernière que l’affaire serait conclue entre l’Arabie saoudite et le clan Messi pour qu’il débarque en Saudi Pro League cet été. Une information démentie par le père de l’attaquant du PSG en personne lorsque Tuttosport révélait mardi que Lionel Messi n’aurait que deux souhaits actuellement. Sa priorité étant un retour au FC Barcelone lorsque la Major League Soccer serait perçue comme étant une alternative. L’Equipe révélait dernièrement que Marco Verratti se poserait des questions sur son avenir et que le Petit Hibou n’aurait pas apprécié le récent traitement de Lionel Messi au PSG.

...pour son prochain club, Verratti veut suivre Messi