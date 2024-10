Pogba - OM : Contacts confirmés !

Arnaud De Kanel

Paul Pogba se rapproche d'un départ de la Juventus Turin, et une signature à l'OM pourrait bien se concrétiser cet hiver. Patrice Evra a d'ailleurs entamé des discussions en prenant directement contact avec Medhi Benatia pour proposer Pogba au club marseillais. L'ancien latéral gauche de l'équipe de France l'a confirmé mardi dernier sur les ondes de RMC.

Paul Pogba pourrait bien fouler à nouveau les pelouses dès mars prochain. Le milieu de terrain français, âgé de 31 ans, a vu sa suspension pour dopage réduite, ouvrant la porte à un possible retour en compétition. Cependant, son avenir à la Juventus semble incertain. Malgré un contrat en vigueur jusqu’en 2026, des discussions autour d'une résiliation anticipée sont en cours, laissant entendre que l'international tricolore pourrait quitter le club turinois dans les mois à venir. Les supporters de l'OM se mettent à rêver de le voir débarquer dès cet hiver, d'autant plus que Patrice Evra pousse pour que cette signature aboutisse. « Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », avait-il déclaré. Et comme il l'avait promis, il a bien contacté Medhi Benatia pour lui suggérer l'idée.

«Bien sûr que j’ai parlé avec Medhi»

« J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. J’ai essayé de faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que Paul va signer à Marseille. Bien sûr que j’ai parlé avec Medhi. Et j’ai dit ‘si y a un coup à faire, n’hésitez pas’ », a révélé Patrice Evra sur RMC la semaine dernière. Et Medhi Benatia apprécie l'idée...

«Il m’a dit que bien sûr il adorerait avoir Pogba à Marseille»

« Mais il est sous contrat avec la Juve. Il m’a dit que bien sûr il adorerait avoir Pogba à Marseille. Rabiot-Pogba, c’est le milieu de l’équipe de France », a ajouté l'ancien joueur de l'OM. Le dossier Pogba sera à coup sûr l'un des feuilletons de l'hiver.