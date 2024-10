L’entraîneur du PSG l’aide à recruter Paul Pogba

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on devrait prochainement revoir Paul Pogba sur les terrains de football, à partir de ce mercredi 23 octobre, c’est au cinéma qu’on pourra voir le Français. En effet, il a tourné dans le film 4 zéros, réalisé par Fabien Onteniente. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur comment il avait réussi à avoir Pogba, dévoilant le rôle de Fabrice Abriel, entraîneur de l’équipe féminine du PSG.

22 ans après 3 zéros, Fabien Onteniente revient avec la suite : 4 zéros. Un film lors duquel on aura l’occasion de voir plusieurs stars du football, notamment celles du PSG. Mais pas seulement… En effet, Paul Pogba fait également partie du casting. Ce mardi, à l’occasion d'un entretien accordé au Parisien, le réalisateur de 4 zéros a expliqué comment il avait réussi à avoir celui qui appartient aujourd’hui à la Juventus dans son film, dévoilant alors le rôle de Fabrice Abriel, entraîneur de l'équipe féminine du PSG.

« Ça l’a amusé et, pour nous, ça a été un bonheur »

« J’ai dit à mon pote Fabrice Abriel, l’entraîneur de l’équipe féminine du PSG, que je cherchais un footballeur star pour mon film. Il voyait souvent Pogba à Dubaï, alors il lui en a parlé. Paul est un showman, ses proches lui ont souvent dit qu’il devrait faire du cinéma… Ça l’a amusé et, pour nous, ça a été un bonheur. Paul est arrivé en toute humilité dans le stade de Rueil-Malmaison où on tournait. Une heure après, la rumeur de sa présence avait circulé et le stade était plein. Pogba attire tous les regards. Il a vécu des moments difficiles, mais il a une grande force mentale. Il est mûr pour rejouer et il est mort de faim », a d’abord confié Fabien Onteniente concernant Paul Pogba.

« Si Paul avait été trop cher, je l’aurais vite su ! »

Relancé sur l’aspect financier de la présence du champion du monde 2018, Fabien Onteniente a alors expliqué : « Ça m’a coûté cher ? Je ne sais pas, c’est la production qui gère cet aspect-là, mais je pense que Pogba nous a fait un cadeau. Mon film coûte 10 millions d’euros, ce qui n’est pas excessif pour une comédie avec ce casting. Les producteurs étaient conscients qu’il fallait une star. Et si Paul avait été trop cher, je l’aurais vite su ! ».