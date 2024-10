Mercato : La demande à 8M€ qui va régaler le PSG

Axel Cornic

Pour oublier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a tenté d’arracher Khvicha Kvaratskhelia au Napoli lors du dernier mercato, sans succès. Le club italien aurait refusé plusieurs offres parisiennes espérant pouvoir garder le joueur et le prolonger, mais s’il y est arrivé une fois, la situation pourrait bien changer dans les prochains mois.

Tout le monde s’attendait à voir une ou deux stars débarquer au PSG cet été, afin de remplacer un Kylian Mbappé parti vers le Real Madrid. Finalement le seul qui est arrivé est Désiré Doué en provenance du Stade Rennais, mais les plans du club parisien semblaient être bien différents...

Le gros regret estival du PSG

Car le début du mercato estival 2024 du PSG a surtout été marqué par le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A, l’ailier de 23 ans semblait être la grande priorité du duo formé par Luis Campos et Luis Enrique, pour tourner la page Kylian Mbappé. Les Parisiens se sont toutefois cassés les dents sur l’inflexibilité du Napoli, qui selon plusieurs médias italien aurait même refusé une offre de 200M€ qui concernait la star géorgienne, mais également son coéquipier Victor Osimhen.

Le Napoli obligé de vendre Kvaratskhelia ?

Le PSG pourrait toutefois avoir une deuxième chance ! Depuis quelques jours, la presse transalpine évoque une rupture dans les négociations entre Kvaratskhelia et le Napoli concernant sa prolongation de contrat. Une tendance confirmée par Gianluca Di Marzio, qui nous apprend ce mardi que le club parthénopéen aurait fermement refusé la dernière demande du joueur, qui souhaiterait toucher un salaire de 8M€ par an. Il gagne actuellement un peu moins de 2M€ par an et son club serait disposé à aller jusqu’à 5M€ maximum, 6M€ si on y ajoute quelques primes. En l’état des choses, le journaliste de Sky Sport Italia explique donc qu’un transfert l’été prochain pourrait devenir une obligation !