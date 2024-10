Mercato : Il déballe tout après avoir quitté le Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À 34 ans et après 10 saisons au Real Madrid, Toni Kroos a décidé de mettre un terme à sa carrière en juillet dernier, à l’issue de l’Euro 2024 qu’il disputait avec l’Allemagne. Un choix sur lequel est revenu l’ancien milieu de terrain, fait en concertation avec sa femme. Carlo Ancelotti a ensuite été le premier au sein du club à l’apprendre.

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il prolonge son contrat, Toni Kroos a pris tout le monde de court en annonçant son départ à la retraite en mai dernier. À 34 ans, l’Allemand a décidé de mettre fin à son aventure avec le Real Madrid et à sa carrière, après un ultime Euro disputé avec la Mannschaft. Un choix qui n’a pas été fait du jour au lendemain et qui est le résultat de plusieurs mois de réflexion.

« J'ai hésité pendant trois ou quatre mois »

« Nous l'avons d'abord dit à nos enfants. C'était ma décision, mais je l'ai prise avec ma femme. Ce n'est pas un jour que j'ai dit “je vais faire ça”. C'était un processus, nous en avons parlé pendant des mois », a confié Toni Kroos, dans un entretien accordé à The Athletic. « Ma femme est la personne qui me connaît le mieux et presque la seule que j'écoute. Elle me connaît si bien qu'elle peut lire en moi. La décision a été prise en commun. C'était un peu avant le mois de mai, mais pas beaucoup plus tôt. Fin mars, début avril. J'ai hésité pendant trois ou quatre mois, mais je suis comme ça : quand je prends une décision, c'est fini. Lorsque la décision a été prise, nous l'avons d'abord annoncée aux enfants pour qu'ils ne lisent pas dans les médias ou que quelqu'un ne leur dise pas à l'école. Ensuite, j'en ai parlé à mes proches, qui ne sont pas nombreux. »

« La décision finale a d'abord été communiquée à Carlo et, une heure plus tard, à Florentino »

Toni Kroos l’a ensuite annoncé en Real Madrid, mais d’abord à Carlo Ancelotti : « Le premier était l'entraîneur, parce qu'avec la relation que nous avons… Carlo (Ancelotti) a également été mon premier entraîneur ici, lorsque je suis arrivé en 2014. Il méritait d'être au courant en premier. Mais le même jour, j'ai appelé Florentino (Perez, président de Madrid) et José Angel (Sanchez, directeur général du club et bras droit de Perez), puis des collègues avec qui j'étais depuis longtemps. Cela faisait des mois que je parlais au club et ils étaient informés, mais la décision finale - finale, finale - a d'abord été communiquée à Carlo et, une heure plus tard, à Florentino. C'était environ trois jours avant l'annonce (le 21 mai). Ils ont gardé le secret et cela m'a fait plaisir car cela montre qu'ils sont dignes de confiance. Il est très difficile de ne pas divulguer des informations et ce cas particulier était important pour moi parce qu'il s'agit de toute ma carrière. Ils ont toujours précisé, lors des réunions que nous avons eues, que je pouvais l'annoncer quand je le souhaitais. »