Mbappé : Le départ historique qu’il ne peut pas empêcher !

Après sept années au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid durant l’intersaison. Au même moment, Toni Kroos quittait la Casa Blanca. Désormais retraité, l’Allemand ne regrette pas sa décision et affirme que rien ne pouvait le faire changer d’avis, pas même l’arrivée de la star tricolore.

Cet été, Kylian Mbappé a réalisé son rêve d’enfance en s’engageant en faveur du Real Madrid une fois son contrat avec le PSG terminé. Le capitaine de l’équipe de France a donc rejoint Dani Carvajal, Luka Modric ou encore Vinicius Jr, mais pas Toni Kroos, qui a pris sa retraite au terme de l’Euro. La décision du milieu allemand était ferme et définitive, et ce malgré l’arrivée de l’attaquant.

« Mbappé n'a pas influencé ma décision »

Interrogé par Marca sur la tentation de prolonger son séjour au Real Madrid en apprenant la nouvelle de la signature de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, Toni Kroos a été clair : « Non... Cette décision ne dépend pas de l'arrivée ou du départ d'un joueur, c'était ma décision. Je savais que Mbappé allait venir et je suis content qu'il vienne parce qu'il va aider l'équipe. Cela aurait pu être il y a deux ans, mais maintenant il est enfin là. Mais Mbappé n'a pas influencé ma décision. »

« Nous en profitons tous »

À 34 ans, le jeune retraité est aujourd’hui satisfait de cette décision qui n’a laissé personne indifférent au sein de sa famille. « Mon fils aîné trouve cela un peu plus difficile, parce qu'il avait l'habitude de voir papa là-bas, d'aller au stade, détaille Toni Kroos. Mais ils sont heureux parce que je suis plus souvent à la maison, j'ai moins de déplacements et nous en profitons tous. Je suis sûr que mon fils s'y habituera. Ma fille, par exemple, est ravie, elle est heureuse et ne manque de rien. Et mon fils s'y habituera, c'est une adaptation à une nouvelle vie qui va très vite et nous sommes heureux. »