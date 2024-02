OM : Zidane fixe la date de son grand retour ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours dans l'attente de prendre le bon projet, Zinedine Zidane est très convoité sur le marché et son nom revient même du côté de l'OM, notamment dans le cadre d'un éventuel rachat. Mais il faudra encore attendre pour le grand retour de l'ancien numéro 10 des Bleus qui devrait attendre la fin de l'Euro pour annoncer sa décision, sa priorité restant l'équipe de France.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé le projet idéal. La prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur a clairement plombé ses plans, et depuis, le nom de l'ancien numéro 10 des Bleus circulent dans plusieurs clubs. Du PSG au Bayern Munich en passant par Manchester United et la Juventus, Zinedine Zidane ne manque pas de sollicitations et a même été cité du côté de l'OM en cas de vente du club phocéen. Néanmoins, selon Jonathan Johnson la priorité de Zidane reste l'équipe de France. C'est la raison pour laquelle il devrait attendre l'Euro avant de prendre sa décision.

Zidane : Une nouvelle annonce tombe sur le feuilleton https://t.co/L7XkdpPCiA pic.twitter.com/wwv240gLB7 — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Zidane décidera après l'Euro

« Zidane a été absent du jeu pendant un certain temps et même si je pense qu'il reviendra bientôt, je ne pense pas qu'il occupera un poste avant les Championnats d'Europe de cet été parce que sa priorité est de devenir un jour sélectionneur de l'équipe nationale française. Si la France n'obtient pas de bons résultats en Allemagne cet été, Didier Deschamps pourrait quitter son poste, mais si elle obtient de bons résultats et qu'elle est l'une des favorites de la compétition, Zidane pourrait discuter avec d'autres clubs », explique le journaliste anglais dans sa chronique pour CaughtOffside , avant de poursuivre.

L'équipe de France reste le rêve de Zidane