OM : Transfert à 0€, «un travail de plusieurs mois»

Au cours des derniers mois, Pablo Longoria avait tout fait pour faire signer un nouveau contrat à Pape Gueye. Arrivant au terme du sien, le Sénégalais a alors reçu plusieurs propositions du président de l'OM, sans pour autant les signer. C'est finalement libre que Gueye est parti, s'engageant par la suite du côté de Villarreal. De quoi réjouir le club espagnol, qui travaillait depuis un moment sur ce dossier.

Pablo Longoria l'a déjà fait savoir, il déteste se retrouver dans une situation avec un joueur en fin de contrat. Ayant dû faire face à ce scénario à plusieurs reprises à l'OM, l'Espagnol l'a encore connu il y a peu. En effet, le cas de Pape Gueye a longtemps occupé Longoria. Ce dernier a ainsi envoyé différentes propositions au milieu de terrain sénégalais pour le faire prolonger. En vain. Ayant décidé de partir libre de l'OM, il s'est engagé avec Villarreal.

Villarreal se frotte les mains avec Gueye

Dirigeant de Villarreal, Roig Negueroles est revenu sur l'arrivée de Pape Gueye au sein du Sous-marin Jaune. A l'occasion d'un entretien accordé à AS, il a confié à propos de l'ex-joueur de l'OM : « Ce sont des opérations qui prennent du temps. Nous avons passé des mois à travailler sur le cas de Gueye et finalement, c'est arrivé, un joueur très apprécié, jeune, de haut niveau et qui va rajeunir notre milieu de terrain. Comme nous n'avions pas vendu, nous ne pouvions pas nous permettre d'investir. C'est pourquoi nous avons fait venir Gueye, nous avons misé sur Cardona et Pepe, dont nous savions qu'ils apporteraient beaucoup à l'équipe ».

« C’est une opportunité pour moi »

Pape Gueye a donc préféré quitter l'OM pour poursuivre sa carrière Villarreal sous les ordres de Marcelino. Après avoir signé en Espagne, le Sénégalais confiait : « C’est une grande opportunité pour moi et je tiens à remercier le club. Ici, je veux accomplir de grandes choses. Je connais LaLiga parce que j’ai joué six mois à Séville. Mon objectif est d’aider l’équipe et de donner le meilleur de moi-même. Marcelino est un grand entraîneur. Il connaît mes qualités. Il sait quel type de joueur je suis. C’est une opportunité pour moi ».