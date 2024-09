Mercato : C'est annoncé, l'OM a perdu un joueur de «haut niveau»

Arnaud De Kanel

Alors que son contrat avec l'OM expirait au mois de juin, Pape Gueye n'a pas prolongé l'aventure. Courtisé de longue date par son ancien entraineur Marcelino, le milieu de terrain sénégalais s'est engagé avec Villarreal pour le plus grand bonheur de Roig Negueroles, le dirigeant du club espagnol qui évoque un joueur de «haut niveau».

Le feuilleton Pape Gueye aura tenu en haleine l'OM lors de la deuxième partie de saison. Insatisfait de l'offre formulée par les dirigeants olympiens, le champion d'Afrique a décidé de claquer la porte pour rejoindre le Villarreal de Marcelino.

«Nous avons passé des mois à travailler sur le cas de Gueye»

Cette décision a mal été digérée du côté de l'OM où le club estime avoir tout fait pour soutenir son joueur lorsqu'il était suspendu. A l'inverse, Villarreal savoure le fait d'avoir recruté gratuitement un joueur de son calibre.

«Un joueur de haut niveau»

« Ce sont des opérations qui prennent du temps. Nous avons passé des mois à travailler sur le cas de Gueye et finalement, c'est arrivé, un joueur très apprécié, jeune, de haut niveau et qui va rajeunir notre milieu de terrain. Comme nous n'avions pas vendu, nous ne pouvions pas nous permettre d'investir. C'est pourquoi nous avons fait venir Gueye, nous avons misé sur Cardona et Pepe, dont nous savions qu'ils apporteraient beaucoup à l'équipe », a déclaré Roig Negueroles, dirigeant de Villarreal, pour AS.