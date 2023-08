OM : Surprise, un joueur se prend un coup de pression en direct

La rédaction

Arrivé cet été en lieu et place d'Igor Tudor, Marcelino prépare la prochaine saison avec son groupe. Le technicien n'a pas hésité à opérer des choix fort depuis sa venue sur le banc, n'hésitant pas à laisser sur le banc des remplaçants Ruslan Malinovskyi. En conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a reconnu que la situation de l'Ukrainien était délicate.

L'OM a bouclé sa préparation sur une défaite face au Bayer Leverkusen ce mercredi (1-2). Un résultat peu réjouissant avant le rendez-vous de Ligue des champions face au Panathinaïkos. Surtout que les recrues marseillais étaient présentes sur la pelouse.

Malinovskyi n'a pas disputé la moindre minute

A contrario, deux joueurs ont passé l'intégralité de la préparation sur le banc. Le premier est Cengiz Ünder, mais ce dernier est en instance de départ. La situation de Ruslan Malinovskyi est nettement plus inquiétante. D'ailleurs, Pablo Longoria a évoqué le cas du milieu de terrain en conférence de presse.

« Les joueurs importants au niveau du salaire doivent l'être aussi sur le terrain »