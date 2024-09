OM - Rabiot : Les détails financiers sont révélés !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était toujours libre après son départ de la Juventus en fin de saison dernière, Adrien Rabiot a choisi de s’engager avec l’OM. Sous réserve de la réussite de sa visite médicale, l’international français signera un contrat de deux ans. S’il a fait un effort financier pour venir à Marseille, le club a également pu compter sur le soutien de son propriétaire, Frank McCourt.

Même après la fermeture du marché des transferts, l’OM continue de renforcer son effectif, et pas de n’importe quelle manière. Interpellé par sa situation, le club marseillais a décidé de tenter le coup Adrien Rabiot, toujours libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus en juin dernier. Dimanche soir, l’OM a officialisé un accord de principe avec l’international français (48 sélections) autour d’un contrat de deux ans, sous réserve de la réussite de sa visite médicale.

Un salaire plus important lors de sa deuxième saison

Vu les prétentions salariales d’Adrien Rabiot, dont le salaire à la Juventus était estimé à 7,5M€ par an, s’attacher ses services semblait presque impossible pour l’OM. Pour y parvenir, Marseille a pu compter sur le soutien de son propriétaire, Frank McCourt. Comme indiqué par RMC Sport, l’homme d’affaires américain a été consulté afin de valider les détails financiers de ce dossier. Si Adrien Rabiot devrait percevoir entre 3 et 3,5M€ par an à l’OM, ses émoluments devraient être plus importants lors de la deuxième année de son contrat. D’après L’Équipe, le joueur formé au PSG a également consenti à un effort concernant sa prime à la signature, lui qui demandait initialement 10M€.

Deux saisons à l’OM avant un départ ?

Ce n’est pas la première fois que Marseille réussit à attirer des joueurs qui semblaient pourtant inaccessibles financièrement, comme cela a pu être le cas d’Alexis Sanchez ou de Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM ne s’était pas opposé à leur départ, la preuve cet été avec celui du Gabonais en Arabie Saoudite, malgré un contrat jusqu’en 2026. Selon RMC Sport, cela sera une nouvelle fois le cas avec Adrien Rabiot. C’est notamment cela qui a convaincu le milieu de terrain âgé de 29 ans, à savoir la perspective de jouer deux ans à Marseille et avoir ensuite la possibilité de partir libre et s’engager avec le club de son choix, alors qu’il sera âgé de 31 ans.