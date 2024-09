Transferts : L’annonce de l’OM sur le salaire de Rabiot !

Arnaud De Kanel

Personne n'y croyait alors Mehdi Benatia l'a fait. Au culot, le Marocain a contacté la mère d'Adrien Rabiot pour convaincre son fils de signer à l'OM. Cela a marché après deux semaines de négociations où il a bien évidemment fallu trouver un accord sur le plan salarial. Visiblement, les deux parties ont réalisé de gros efforts.

L'OM est sur le point de signer son dernier coup du mercato. Et quel coup ! Plus convaincant que West Ham et Galatasaray qui étaient venus aux nouvelles récemment, le club phocéen va recruter Adrien Rabiot. Après avoir séduit l'international français sur le projet sportif, l'OM s'est attaqué au volet financier en faisant des efforts, tout comme le joueur.

Des versements différés pour Rabiot

Depuis l'annonce de la venue imminente d'Adrien Rabiot à l'OM, il est énormément question du salaire que touchera le milieu de terrain. Libéré de Jordan Veretout et d'Azzedine Ounahi, le club phocéen disposait d'une plus large marge de manœuvre depuis quelques jours mais certains se demandaient tout de même comment il avait été possible de convaincre un joueur qui touchait 7,5M€ par an à la Juventus de signer en Provence. L'OM a trouvé la solution. Selon L'Equipe, Pablo Longoria a proposé des versements décalés, comme il avait pu le faire avec Pierre-Emerick Aubameyang, assortis à plusieurs bonus qui dépendent du volet sportif. Frank McCourt a validé ce montage.

«La famille Rabiot a réalisé des efforts plus importants encore»

Et bien évidemment, Adrien Rabiot a dû faire des efforts de son côté. Le joueur, qui réclamait notamment une prime à la signature de 10M€ cet été, a revu ses prétentions à la baisse comme le confirme l'OM à L'Equipe. « Le club a fait un effort important, mais la famille Rabiot a réalisé des efforts plus importants encore », indique un membre du club au quotidien sportif. Un sacrifice nécessaire pour finaliser le dossier.