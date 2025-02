OM : «Peut-être que dans un mois…», une légende annonce son arrivée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fêtera ses 40 ans le 28 mars prochain, Steve Mandanda ne sait pas encore quelle suite il veut donner à sa carrière. Une fois qu’il aura raccroché les crampons, l’ancien international français a un accord pour revenir à l’OM, dont il est le joueur le plus capé. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Rennes, une prolongation ne semble pas d’actualité pour le moment.

À l’instar de Dimitri Payet, Steve Mandanda pourrait faire son grand retour à l’OM. Comme le Réunionnais, le joueur le plus capé de l’histoire de l’Olympique de Marseille s’était entendu avec le club au moment de son départ pour y revenir à la fin de sa carrière, que ce soit dans le staff ou dans la direction. Désormais devancé par Brice Samba dans la hiérarchie des gardiens à Rennes, l’ancien international français n’a plus que quelques mois de contrat, jusqu’en juin 2025.

« La suite, il y a énormément d'interrogations »

Le 28 mars prochain, Steve Mandanda fêtera ses 40 ans, mais il ne sait pas encore quelle est la suite pour lui. « Non, justement. La suite, il y a énormément d'interrogations. Aujourd'hui, je ne peux pas en parler parce que moi-même je ne sais pas exactement ce que je vais faire, ce que je veux faire. Donc dire quelque chose aujourd'hui, ça serait peut-être dire une connerie. La priorité, c'est de finir cette saison du mieux possible en prenant le maximum de plaisir et puis on verra bien ce qui va se passer. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se projetait loin dans l'avenir et aujourd'hui ça se confirme parce que quand je réfléchis à ce que je vais faire ou ce que je dois faire, je n'ai pas la réponse. J'ai beaucoup de questions mais je n'ai pas de réponse. Donc on verra bien ce que l'avenir me réserve », a-t-il confié dans un entretien accordé à RMC Sport.

« Peut-être que dans un mois, j'aurai la réponse »

« Pas de date établie pour une fin de carrière ? Non, c'était aussi le cas quand j'ai discuté avec le coach Didier Deschamps pour la fin de ma carrière internationale. J'étais arrivé au moment où c'était naturel, ça s'est fait en un mois parce que c'était le moment mais je n'ai jamais pensé avant à arrêter à telle date, à faire telle ou telle chose l'année prochaine ou dans deux mois. Je n'arrive pas à me projeter. Peut-être que dans un mois, j'aurai la réponse, j'aurai avancé sur ça et je pourrai le dire à ce moment-là mais aujourd'hui, dire ce que je ferai la saison prochaine, je ne peux pas », a ajouté Steve Mandanda, qui a également été interrogé sur une éventuelle prolongation avec Rennes : « En tout cas, je n'ai discuté et échangé avec personne. Et puis encore une fois, moi-même je ne sais pas si j'ai cette force et cette volonté de continuer. »