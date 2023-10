OM : Longoria prépare du lourd avec ce renfort

Hugo Chirossel

En pleine réorganisation de son organigramme, l’OM s’est lancé à la recherche d’un nouveau directeur sportif. En ce sens, Pablo Longoria a fait de Mehdi Benatia sa priorité. Les deux hommes se connaissent déjà, puisqu’ils se sont côtoyés du côté de la Juventus, lorsque l’ancien international marocain était encore joueur. Son manque d’expérience en tant que dirigeant n’inquiète pas le président marseillais.

Parti en 2008, Mehdi Benatia pourrait bientôt faire son retour à l’OM. L’ancien international marocain avait quitté son club formateur par la petite porte, en n’ayant pas eu l’opportunité de s’y imposer. 15 ans plus tard, il est pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM.

Benatia nouveau directeur sportif de l'OM ?

Comme indiqué par La Provence , alors que l’avenir de David Friio est en discussion, Mehdi Benatia est la priorité de Pablo Longoria pour le remplacer. Le président de l’OM connaît bien le Marocain, puisqu’il l’avait côtoyé entre 2016 et 2018, lorsque les deux hommes étaient à la Juventus. Mehdi Benatia était encore joueur et Pablo Longoria quant à lui exerçait l’activité de Scouting manager pour la Vieille Dame .

Longoria veut former Benatia