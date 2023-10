Nouveau départ à l’OM, son remplaçant est déjà trouvé

Hugo Chirossel

Alors que Javier Ribalta a officiellement quitté ses fonctions de directeur du football, David Friio pourrait lui aussi quitter l’OM prochainement. Son futur à Marseille est actuellement en discussion, mais il ne devrait plus être le directeur sportif du club. Son remplaçant est déjà tout trouvé, puisqu’il s’agit de Mehdi Benatia.

Après le départ de Javier Ribalta, officialisé mercredi dernier, l’OM poursuit la réorganisation de son organigramme. En ce sens, Stéphane Tessier va désormais avoir un rôle plus important et s’occupera notamment du secteur sportif. Mais en plus de Ribalta, un autre départ pourrait bientôt être enregistré.

PSG : «Un tueur», l’OM se lâche sur Kylian Mbappé https://t.co/m0jGhTtxdx pic.twitter.com/wdDjwSMLQk — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

L’avenir de David Friio interroge

Comme indiqué par La Provence , l’avenir de David Friio est actuellement en discussion. S’il pourrait avoir un autre rôle à l’OM, il ne sera en revanche plus directeur sportif. Reste à savoir quelle sera sa nouvelle fonction ou s’il finira lui aussi par s’en aller. En attendant, Pablo Longoria a déjà trouvé son prochain directeur sportif.

Ça avance pour Mehdi Benatia