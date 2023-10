Il dénonce un problème avec cette recrue du PSG

Benjamin Labrousse

Réputé pour être un joueur d’espaces avec un jeu axé sur la vitesse, Randal Kolo Muani doit désormais s’habituer à un nouveau style au PSG. Alors qu’il rencontre davantage de complications face à des blocs bas, très resserrés, le buteur de 24 ans semble encore perfectible, comme l’a confié l’un de ses éducateurs au FC Nantes.

Sur lui, le PSG a misé gros. Lors des derniers instants du mercato estival, les dirigeants du club parisien ont réussi à convaincre leurs homologues de l’Eintracht Francfort de leur céder Randal Kolo Muani contre 90M€. Auteur de deux buts en quatre matchs de championnat avec le PSG, le joueur formé au FC Nantes connaît toutefois quelques difficultés à Paris.

Randal Kolo Muani encore perfectible à 24 ans

Si l’indemnité de son transfert vers le PSG, ainsi que son nouveau statut acquis en équipe de France (régulièrement titulaire en pointe de l’attaque des Bleus lors des derniers rassemblements), placent de nouvelles attentes à son égard, Randal Kolo Muani reste perfectible à 24 ans. Auteur d’une saison sensationnelle à Francfort l’an passé, l’international Français a connu tout sauf une carrière classique, et il n’a explosé que sur le tard. Un élément qui pourrait expliquer une longue période d’adaptation à la fois au PSG, qu’il n’a rejoint que récemment, mais aussi en sélection.

« Il n'a pas encore une palette complète »