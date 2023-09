OM : Il déballe tout sur ce transfert

Hugo Chirossel

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger son contrat, Sead Kolasinac a finalement quitté l’OM libre en juin dernier, après un an et demi passé à Marseille. L’international bosnien s’est engagé pour deux ans avec l’Atalanta et a été présenté officiellement à la presse ce lundi. L’occasion pour Luca Percassi, directeur général du club italien, d’en dire un peu plus sur les coulisses de son arrivée.

Arrivé en janvier 2022 en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac n’aura finalement joué qu’un an et demi sous les couleurs de l’OM. La tendance était plutôt à ce qu’il prolonge son contrat en fin de saison dernière, mais le départ d’Igor Tudor et le changement d’entraîneur ont visiblement changé la donne. Finalement, Sead Kolasinac a rejoint l’Atalanta, où il a signé un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2025.

«Après quelques conversations téléphoniques autour du 20 juin, il a confirmé qu'il voulait venir à l'Atalanta»

« Il a été facile de m'intégrer dans cette nouvelle réalité. A Marseille, il y avait Tudor, qui joue de la même manière, et le type de football pratiqué ici me convient. Gasperini est incroyable, je me sens très à l'aise sur le terrain et je suis heureux d'être entraîné par lui », a expliqué Sead Kolasinac ce lundi en conférence de presse lors de sa présentation. Lucas Percassi, directeur général de l’Atalanta, a ensuite raconté les coulisses de l’arrivée de l’ancien défenseur de l’OM : « Je voudrais vous raconter une anecdote sur les négociations avec Kolasinac. Nous avons eu l'occasion de le suivre l'année dernière, et après quelques conversations téléphoniques autour du 20 juin, il a confirmé qu'il voulait venir à l'Atalanta », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par TMW .

«C'est un joueur loyal dans sa façon d'être»