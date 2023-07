OM : Il annonce le prochain transfert en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux renforts offensifs, l’OM songe notamment au jeune buteur du FC Metz, Georges Mikautadze, pour combler ce besoin de Marcelino. Et un partenaire messin du Géorgien laisse clairement entendre qu’il devrait effectivement être transféré avant la fin du mercato estival. Reste à savoir si l’OM raflera la mise.

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l’OM cherche encore à attire du sang neuf en attaque puisque Marcelino, le nouvel entraîneur du club phocéen, envisage un schéma tactique en 4-4-2. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le profil de Georges Mikautadze (22 ans, FC Metz) figure notamment sur la short-list de l’OM à cet effet, et le jeune buteur géorgien semble effectivement se diriger vers un transfert.

L’OM veut un attaquant, ce sera 35M€ https://t.co/d9tJnGQRn4 pic.twitter.com/ZccwIGowx6 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

« La tendance est à un départ »

Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport ce week-end, le capitaine du FC Metz Mathieu Udol a évoqué l’avenir de son coéquipier : « Sportivement, c’est bien mieux qu’il reste. Après on sait ce qu’il en est. La tendance est plutôt à un départ. Après aujourd’hui il est là et tant que son départ n’est pas acté, il faut réussir à s’en servir du mieux possible. Après je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Je pense que ça va être dur de garder Mikautadze », explique-t-il.

Les épaules pour l’OM