OM - Conceiçao : C’est la panique à Marseille

Hugo Chirossel

Priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’OM devait attendre que Sergio Conceiçao soit libéré de son contrat au FC Porto, ce qui est désormais le cas. Les dirigeants marseillais peuvent donc accélérer dans ce dossier, qui semble malgré tout encore compliqué. Le technicien portugais tarde à donner sa réponse, alors que Marseille veut boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur le plus vite possible.

Mardi, le FC Porto et Sergio Conceiçao ont annoncé le départ de ce dernier à la fin du mois de juin, au terme de son contrat. Le technicien portugais a renoncé à sa prolongation jusqu’en 2028, actée avant le changement de présidence et l’élection d’André Villas-Boas. Sergio Conceiçao sera donc libre dans quelques semaines, ce qui laisse le champ libre à l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset.

Mercato - OM : Réponse imminente pour le prochain entraîneur ? https://t.co/IW2d5Uf2Q2 pic.twitter.com/OH9wDpNGue — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

L’OM commence à s’impatienter

Dans un premier temps, l’OM voulait annoncer l'arrivée de son nouvel entraîneur avant le début du mois de juin, mais le club devait attendre que Sergio Conceiçao et le FC Porto aient acté la fin de leur collaboration. Maintenant que c’est le cas, les dirigeants marseillais espéraient accélérer les négociations avec le technicien portugais, un dossier qui tarde pourtant encore et toujours à se concrétiser. D’après les informations de RMC Sport , Sergio Conceiçao n’aurait pas encore donné sa réponse à l’OM, qui commencerait à s’impatienter et même à douter.

Conceiçao demande encore du temps pour réfléchir

Marseille est pressé et veut rapidement boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur, afin de se projeter sur le mercato et la reconstruction de l’effectif, mais Sergio Conceiçao continue de réfléchir, voire d’hésiter. S’il serait intéressé par le projet présenté par l’OM, l’ancien du FC Nantes aurait demandé encore du temps afin d’étudier la proposition marseillaise. Après la fin difficile de son aventure au FC Porto, lui qui se serait senti trahi par son adjoint, Vitor Bruno, en pole pour lui succéder, Sergio Conceiçao aurait besoin d’une période de réflexion supplémentaire. Ce qui n’arrange pas l’OM, qui va donc devoir encore s’armer de patience.