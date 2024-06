Mercato - OM : Une première date est annoncée pour Conceiçao

Thibault Morlain

A travers un communiqué publié ces dernières heures, Sergio Conceiçao a officialisé son départ du FC Porto. De bon augure pour l'OM, qui travaille pour nommer l'entraîneur portugais aux commandes pour la saison prochaine ? Il va vraisemblablement falloir faire preuve de patience à Marseille pour annoncer l'arrivée de Conceiçao. Explications.

C'est fini entre Sergio Conceiçao et le FC Porto. « J'ai annoncé aujourd'hui la résiliation du contrat signé avec le Futebol Clube do Porto. C'était une fin réussie pour une période de sept ans et 11 titres, de grandes réalisations sportives dans la vie de notre club », a annoncé le Portugais ce lundi. De quoi forcément le rapprocher un peu plus de l'OM, qui en a fait sa priorité après l'échec Paulo Fonseca.

« Un contrat qui expire le 30 juin 2024 qui sera pleinement respecté »

Cependant, Sergio Conceiçao ne devrait pas débarquer à l'OM avant le 30 juin prochain. En effet, dans un communiqué, le FC Porto a fait savoir que le contrat liant les 2 parties jusqu'à la fin du mois de juin serait bel et bien respecté : « Le FC Porto informe suite aux informations diffusées dans les médias concernant le contrat de l'entraîneur Sergio Conceiçao : l'entraîneur a un contrat qui expire le 30 juin 2024 qui sera pleinement respecté par les deux parties ».

« Il a annoncé publiquement qu'il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat »