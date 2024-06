Mercato - OM : Conceiçao fait une grande annonce !

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Sergio Conceiçao devait encore se libérer de son contrat avec le FC Porto, qui courait jusqu’en juin 2028. Ce qui est désormais fait. Le technicien portugais a publié un communiqué afin d’annoncer son départ, après sept saison passées sur le banc des Dragões.

Entre Sergio Conceiçao et le FC Porto, c’est bel et bien terminé. Comme indiqué par O Jogo lundi soir, il n’est plus l’entraîneur du club portugais. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui en a fait sa priorité pour succéder à Jean-Louis Gasset et qui attend depuis plusieurs jours que son départ soit acté. Une séparation que Sergio Conceiçao a officialisée par le biais d’un communiqué.

« Un sentiment d'épuisement et de déception »

« J'ai annoncé aujourd'hui la résiliation du contrat signé avec le Futebol Clube do Porto. C'était une fin réussie pour une période de sept ans et 11 titres, de grandes réalisations sportives dans la vie de notre club », a déclaré Sergio Conceiçao, dans un communiqué relayé par SIC Noticias . « Les événements récents, en particulier l'abus de confiance à l'égard d'un membre de mon équipe d'entraîneurs et l'ingérence dans l'intégrité et la cohésion de l'équipe à mon insu, m'ont laissé un sentiment d'épuisement et de déception. J'ai toujours défendu la transparence et la loyauté . »

« Je quitte le Futebol Clube do Porto avec la même dignité que j'y suis entré »