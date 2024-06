Mercato : Un attaquant va snober l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, l’OM est annoncé sur la piste de Simon Banza. Le club marseillais ferait partie des formations intéressées par l’attaquant âgé de 27 ans du SC Braga. Cependant, l’international congolais aurait une préférence pour la Premier League et aurait reçu une offre importante provenant des Émirats arabes unis.

L’OM pourrait de nouveau faire affaire avec le SC Braga. Il y a un an et demi, Marseille a réalisé le transfert le plus cher de son histoire en s’attachant les services de Vitinha, contre 32M€. La direction aurait maintenant un autre attaquant du club portugais dans son viseur : Simon Banza.

L’OM sur la piste de Banza ?

D’après les informations de A Bola , l’OM ferait partie des clubs intéressés par l’attaquant âgé de 27 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027. Les dirigeants marseillais seraient même prêts à formuler une offre comprise entre 20 et 25M€ pour recruter Simon Banza, qui a inscrit 23 buts avec le SC Braga cette saison.

Les Émirats arabes unis ont fait une offre