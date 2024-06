Mercato - OM : Il fixe un rendez-vous pour son avenir à Marseille

Thibault Morlain

Avec l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, l’OM pourrait donc être obligé de vendre certains de ses joueurs pour compenser le manque à gagner. Qui pourrait alors partir ? Certains regards se tournent vers Jonathan Clauss, qui n’a plus qu’un an de contrat. Alors que l’OM pourrait ouvrir la porte, il va falloir attendre quelques semaines pour y voir plus clair…

Le mercato estival promet encore une fois d’être mouvementé à l’OM, autant dans le sens des arrivées que des départs. Alors que les supporters olympiens attendent les futures recrues, il faut également s’attendre à voir plusieurs joueurs partir de Marseille. Alors qu’on parle beaucoup de Pierre-Emerick Aubameyang, le cas Jonathan Clauss serait aussi à surveiller.



Un départ de l’OM cet été ?

Selon les informations de Téléfoot , l’avenir de Jonathan Clauss pourrait s’écrire loin de l’OM. Le club phocéen pourrait ne pas retenir l’international français, qui pourrait se laisser tenter par un départ. Naples serait d’ailleurs intéressés par Clauss au même titre que des clubs de Ligue 1 et de Premier League.

Clauss décidera de son avenir après l’Euro