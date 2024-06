Mercato : Loin du PSG, il s’éclate !

Thomas Bourseau

Xavi Simons a fait ses classes dans les équipes de jeunes du PSG, sans réellement s’imposer avec les professionnels. Parti s’aguerrir aux Pays-Bas et en Allemagne, l’attaquant latéral appartenant toujours au Paris Saint-Germain n’a pas caché avoir pris son pied au RB Leipzig cette saison.

Xavi Simons n’a jamais vraiment eu l’occasion de se montrer au PSG au vu de la concurrence féroce dans son domaine d’activité. C’est pourquoi il est parti une première fois libre de tout contrat au PSV Eindhoven en 2022 avant d’être rapatrié par le Paris Saint-Germain l’été dernier via une clause de rachat de 6M€. Dans la foulée, le milieu offensif et ailier gauche de 21 ans a été prêté au RB Leipzig.

Xavi Simons sur Leipzig : «Je pense que cette saison a été la meilleure de ma vie»

En Allemagne, Xavi Simons s’est éclaté toute la saison comme il l’a affirmé à ANP . « Bien sûr, on peut toujours s'améliorer, mais je pense que cette saison a été la meilleure de ma vie. La décision de jouer là-bas s'est avérée payante. J'ai pu m'y épanouir. Nous avons joué à un niveau élevé et avec une grande intensité. Cela m'a permis de devenir un meilleur joueur ». a confié le joueur du PSG, qui attend toujours sa réponse comme révélé par le10sport.com dernièrement concernant sa continuité ou non au Paris Saint-Germain.

«Il faut que ça marche ici aussi»